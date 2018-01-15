بالفيديو... حكم مباراة سان جيرمان يدفع ثمن رد فعله تجاه اللاعب

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد الحكم الفرنسي طوني شابرون، الذي قاد مباراة نانت وباريس سان جيرمان، مساء الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، حتى إشعار آخر.

واتخذ الاتحاد ذلك القرار بسبب الحادثة التي حصلت في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي فاز به سان جيرمان 1- 0 في المرحلة 20، عندما كان الحكم ولاعب نانت كارلوس يحاولان اللحاق بهجوم مرتد للضيوف فتسبب الأخير عن غير قصد بإسقاط الحكم أرضًا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وفي رد فعل سريع، أظهرت الإعادة أن شابرون الذي يعمل شرطيًا في حياته اليومية، حاول عرقلة المدافع البرازيلي لاعتباره أن الأخير دفعه عمدًا، ثم نهض ووجّه له الإنذار الثاني ليكمل نانت اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي بيان صدر عنه يوم الإثنين، أشار الاتحاد الفرنسي إلى أنه "عقب الأحداث التي شهدتها نهاية المباراة بين نانت وباريس سان جيرمان…قررت اللجنة الفنية للتحكيم واللجنة الاتحادية للحكام اتخاذ القرارات التالية: سحب طوني شابرون الذي تم تعيينه في البداية لقيادة مباراة أنجيه وتروا المقررة الأربعاء في المرحلة 21 من الدوري، حتى إشعار آخر".

وتابع الاتحاد الفرنسي أنه "سيتم استدعاء الحكم في أقرب وقت ممكن للمثول أمام اللجنة التأديبية"، مشيرًا إلى أن الحكم أدرك بعد مراجعة ما حدث أن مدافع نانت لم يتعمد إسقاطه بل وقع الأمر عن غير قصد".