تسجيل
19:51 15 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    المنتخب السوري

    كرة القدم السورية ماتزال متعطشة للفوز في البطولة الآسيوية

    © Sputnik.
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تضاءلت أحلام كرة القدم السورية في التأهل إلى الدور الثاني في البطولة الآسيوية للمنتخبات الأولمبية لأعمار (تحت 23 عاما) التي تقام في الصين، وذلك بعد تعادلها السلبي مع نظيرتها الكورية بدون أهداف في المباراة التي جرت يوم أمس في الصين.

    تدريبات المنتخب السوري
    © Sputnik.
    المنتخب الأولمبي السوري يخسر أمام نظيره الأسترالي بكرة القدم
    المنتخب السوري خاض المباراة محاولا تعويض ما فاته بخسارته لمباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الأسترالي وبثلاثة أهداف لهدف، محاولا تقوية خطوطه الدفاعية التي بدت مفككة وتسببت بالأهداف الثلاثة، وذلك بإشراف المدافع جهاد بسمار بدلا من عبد الرحمن بركات، كما عمد مدرب المنتخب السوري حسين عفش إلى تعزيز خطه الهجومي بإشراف محمود مرمور بدلا من شادي الحموي.

    حركة بلا بركة.

    على أرض الملعب كانت السيطرة السورية أكبر في الجانب النظري لكن العبرة في الخطورة على المرمى التي لم تكن ملبية، فيما كان المنتخب الكوري حريصا على فرض إيقاعاته من خلال الإكتفاء بالدفاع ضمن نصف ملعبه والإرتداد بالهجمات المرتدة السريعة وفقا للأسلوب الكوري المعروف عبر التاريخ حيث التمريرات السريعة والوصول إلى المرمى من أقصر الطرق وبأقل زمن. وهكذا كان مع الخطورة الكورية التي بدأت في الدقيقة (25) من كرة مباشرة تعاون الحارس السوري ودفاعه على قطعها وسط مطالبة كورية بضربة جزاء نظرا للمس الكرة بيد المدافع السوري ولكن.

    وفرصة كورية أخرى ضمن مربع الاحلام السورية لكن الدفاع يتكفل بها هذه المرة.

    وتظهر أولى معالم الخطورة السوري بكرة المهاجم (فارع الطول) رأفت مهتدي الذي اخترق الصفوف وتوغل في منطقة الجزاء ويسدد بجانب المرمى، فيما كان الإختبار الثاني للحارس السوري خالد الإبراهيم عبر ضربة مباشرة ماكرة انقض عليها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

    مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش
    © Sputnik. Grigory Sysoev
    مدرب المنتخب الإيراني مجموعتنا قوية والمنتخب السوري أثبت علو كعبه في التصفيات

    خطورة كورية وتأخر بالتبديل السوري

    الكثيرون توقعوا رؤية تبديلات مؤثرة في صفوف المنتخب السوري بعد الأداء السلبي له في الشوط الأول والذي لم يترجم إلى هدف، ولكن ذلك لم يحدث فالمنتخب السوري استهل النصف الثاني من اللقاء بذات التشكيلة، فيما كانت الخطورة الكورية تتضح بشكل أكبر، من خلال إمتداد الهجوم الكوري إلى المرمى السوري مرارا وبكرات متعددة ومتنوعة وخطيرة، ومعها يظهر إهتزاز مستوى الحارس السوري لاسيما في التعامل مع الكرات العالية، فيما بدت خطوط المنتخب السوري متباعدة وإفتقدت إلى الترابط والإنسجام والسرعة في الإنطلاقة الهجومية التي عابت معظم الهجمات، فيما تكفل الدفاع السوري والحارس بإبطال مفعول كرتين كوريتين خطيرتين، ويتأخر التبديل السوري إلى الدقيقة (84) حينما أشرك المدرب السوري اللاعب شادي حموي بدلا من محمود مرمور، وتبديل إضطراري ثاني بإشراك زكريا حنان بدلا من يوسف الحموي الذي خرج بداعي الإصابة، ولم يستفد المنتخب السوري من خروج المدافع الكوري (كيم موكان) بالبطاقة الحمراء لتعامله بخشونة مع المهاجم السوري، وتتوالى الفرص الكوري، وتقابلها فرص سورية أغلاها كرة المهاجم رأفت مهتدي الذي لم يحل عقدته مع المرمى الذي يبعد عنه متر واحد لكنه يطيح بالكرة خارجا، فيما كان التبديل السوري الأغرب بقيام المدرب بإشراك المهاجم الشاب عبد الهادي شلحة بدلا من مدافع ولكن متى ؟! في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء وبعد فوات الأوان.! حيث التعادل بدون أهداف.

    المنتخب السوري
    © REUTERS/ STEVE CHRISTO
    الأسد يستقبل لاعبي المنتخب السوري لكرة القدم (فيديو)

    تعادل ومركز رابع وأخير

     إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي أضعف الآمال السورية بالتأهل للدور الثاني في منافسات واحدة من أكثر المجموعات إثارة وقوة بنتائجها الغريبة والمتقلبه حيث فازت اليوم فيتنام على أستراليا بهدفين لهدف، وبذلك تتصدر فيتنام المجموعة بفوز وخسارة، تليها أستراليا بنفس الرصيد (وبفوز وخسارة) ثم كوريا.ج (ثالثة) بفوز وتعادل، فيما بقي منتخب سورية بالمرتبة الرابعة والأخيرة بتعادل وخسارة.

    ويلعب منتخب سورية مباراته الثالثة في البطولة مع نظيره الفيتنامي يوم الأربعاء المقبل.

    انظر أيضا:

    مشجع ياباني يبكي لخسارة المنتخب السوري برفقة الخطيب (فيديو)
    ما حقيقة تقديم المنتخب السوري شكوى إلى الفيفا
    قائد المنتخب السوري يعتذر للجماهير السورية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, المنتخب السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فلسطيني يصنع تماثيل مميزة من الثلج في مدينة القدس
    أجمل رجال الثلج حول العالم
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك