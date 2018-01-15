تعرف على دوري كرة القدم الأكثر حضورا في أوروبا

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم سجل أكبر متوسط حضور جماهيري في أوروبا الموسم الماضي ليتفوق مرة أخرى على الدوري الإنجليزي الممتاز.

© REUTERS/ JUAN MEDINA برشلونة يستهدف دعم هجومه من الدوري الألماني

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قالت رابطة بطولات الدوري في أوروبا إن متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة في الدوري الألماني في موسم 2016-2017 بلغ 40693 متفرجا مقابل 35838 متفرجا في انجلترا.

وجاء دوري الدرجة الأولى الاسباني ثالثا بمتوسط بلغ 27609 متفرجا يليه الدوري الايطالي بمتوسط 22177 متفرجا والدوري الفرنسي بمتوسط حضور جماهيري 11838 متفرجا.

وبدت الأرقام الواردة من بعض دول أوروبا الشرقية هزيلة حيث بلغ المتوسط 4665 متفرجا في أوكرانيا و2783 متفرجا في رومانيا و2233 في صربيا.

ورغم أن الدوري الألماني يفاخر بأفضل الأرقام فان الحضور الجماهيري هناك تراجع منذ موسم 2011-2012 عندما بلغ 44293 متفرجا.

ومن ذلك الحين واجه الدوري الالماني انتقادات بانه أصبح محسوما لصالح بايرن ميونيخ الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية.