تعرف على دوري كرة القدم الأكثر حضورا في أوروبا

وجاء دوري الدرجة الأولى الاسباني ثالثا بمتوسط بلغ 27609 متفرجا يليه الدوري الايطالي بمتوسط 22177 متفرجا والدوري الفرنسي بمتوسط حضور جماهيري 11838 متفرجا.
وبدت الأرقام الواردة من بعض دول أوروبا الشرقية هزيلة حيث بلغ المتوسط 4665 متفرجا في أوكرانيا و2783 متفرجا في رومانيا و2233 في صربيا.
ورغم أن الدوري الألماني يفاخر بأفضل الأرقام فان الحضور الجماهيري هناك تراجع منذ موسم 2011-2012 عندما بلغ 44293 متفرجا.
ومن ذلك الحين واجه الدوري الالماني انتقادات بانه أصبح محسوما لصالح بايرن ميونيخ الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية.
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