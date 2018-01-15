غياب نجم مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه يزيد من تكهنات رحيله للمنافس

غاب هنريك مخيتاريان لاعب وسط مانشستر يونايتد عن تشكيلة الفريق التي تواجه ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين بعد تقارير ترجح انتقاله إلى أرسنال ضمن صفقة ينتقل بموجبها اليكسيس سانشيز إلى أولد ترافورد.

© REUTERS/ JASON CAIRNDUFF مانشستر يونايتد يغري نجم الليغا بالراتب الأعلى في الدوري الإنجليزي

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يونايتد يحاول ضم المهاجم التشيلي سانشيز، الذي سعى للتعاقد معه منذ فترة طويلة غريمه التقليدي مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشهر الحالي قبل ستة شهور على انتهاء عقده مع النادي اللندني.

ولم يصدر عن مانشستر يونايتد أو سيتي أي بيان بشأن الصفقة المزعومة بينما قال أرسين فينجر مدرب أرسنال إن سانشيز "يضع قدما بالنادي وأخرى خارجه".

وقالت تقارير إعلامية إن أرسنال يريد التعاقد مع مخيتاريان ضمن صفقة انتقال سانشيز إلى مانشستر يونايتد بينما لم يؤكد جوزيه مورينيو مدرب يونايتد ذلك بشكل مباشر حينما قال إن غياب لاعب الوسط الأرميني عن تشكيلته يرجع للشكوك بشأن مستقبله.

وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية قبل مواجهة ستوك في أولد ترافورد: "سأكون كاذبا لو قلت إن قرار استبعاد مخيتاريان فنيا بحتا. تم اختيار لاعبين نثق بنسبة مئة بالمئة أن ذهنهم لا ينشغل سوى بمانشستر يونايتد".

"وتابع لا أعتقد انه أمر سهل بالنسبة للاعب أن يخوض أي مباراة عندما تدور شكوك حول مستقبله. هذا ضغط إضافي لا يحتاجه اللاعب لذلك أعتقد أن ذلك الأفضل له ولنا طالما الشكوك لا تزال قائمة وهذا لحمايته".

على الجانب الأخر، غاب سانشيز عن تشكيلة أرسنال خلال الخسارة 2-1 على ملعب بورنموث أمس الأحد حيث قال فينجر إن القرار بشأن مستقبل الدولي التشيلي بات "وشيكا".

وأتم المدرب الفرنسي "نعم القرار بشأنه أصبح قريبا جدا. لا تقرأ كثيرا بشأن هذا الأمر لأنه حتى أنا لا أدرى كيف ستسير الأمور. الوضع الحالي غامض ولم يتم حسمه بالكامل بطريقة ما أو بأخرى لذلك لم أضمه للتشكيلة".