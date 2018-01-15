بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وستوك في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد فوزا سهلا في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي على ضيفه ستوك سيتي بثلاثية نظيفة.

أحرز أهداف الشياطين الحمر فالنسيا ومارسيال ولوكاكو في الدقائق التاسعة و38 و72.

بهذا الفوز استعاد يونايتد وصافة جدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة، بينما يقبع ستوك في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.