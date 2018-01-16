شارابوفا تتأهل للدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة بإرسال ساحق

حققت ماريا شارابوفا الفوز مع عودتها إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتفوقت على الألمانية تاتيانا ماريا 6-1 و6-4 لتتأهل إلى الدور الثاني، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني.

© REUTERS/ Mike Blake شارابوفا تتألق في معرض لوس أنجلوس للسيارات 18

وواجهت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 30 عاما، كفاحا من اللاعبة الألمانية لكنها خرجت بالانتصار دون عناء كبير، حسب "رويترز".

وقالت شارابوفا: "لقد مر عامان على مشاركتي الأخيرة هنا لذا كنت أريد الاستمتاع باللحظة وكان من الرائع لي الوجود هنا اليوم".

وتعرضت شارابوفا للإيقاف 15 شهرا العام الماضي بعد سقوطها في اختبار للمنشطات عقب خسارتها أمام سيرينا وليامز في نهائي المسابقة عام 2016.

وحظيت اللاعبة تاتيانا ماريا المصنفة 47 عالميا بدعم كبير من المشجعين وأطلقوا هتافات "تقدمي يا ماريا ونحن نفتقدك" في ملعب مارجريت أرينا.

وتتقدم الألمانية ماريا بفارق مركز واحد في التصنيف العالمي وتملك نفس عمر شارابوفا لكن رغم ذلك كان الفارق في المستوى كبيرا إذ لم يسبق للاعبة الألمانية اجتياز الدور الثالث في 22 مشاركة في البطولات الأربع الكبرى.

وفقدت شارابوفا، التي أحرزت خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وتوجت في ملبورن منذ 10 سنوات، إرسالها في الشوط الوحيد الذي خسرته بالمجموعة الافتتاحية ورغم تبادل الكرات أحيانا لفترات طويلة فإن اللاعبة الروسية أظهرت قدرتها على الصمود وحسم النقاط.

وتكون شارابوفا الآن مطالبة ببذل المزيد من الجهد في الدور الثاني بعدما حسمت التأهل بضربة إرسال ساحق لتصبح على موعد مع أنستاسيا سيفاستوفا المصنفة 14 أو فارفارا ليبتشنكو.



