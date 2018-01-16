أرسنال يقترب من التوقيع مع أوباميانغ

يواصل نادي أرسنال الإنجليزي سعيه لضم اللاعب الغابوني ولاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني إيميريك أوباميانغ قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

© REUTERS/ DAVID KLEIN تعرف على اللاعب الجديد الذي ضمه أرسنال

حيث تبدي إدارة النادي اللندني ثقتها من سير المفاوضات مع النادي الألماني لانتقال اللاعب لصفوف النادي قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وقد قدمت إدارة "الغانرز" عرضا لضم اللاعب وصل إلى 60 مليون يورو، حسبما نقل موقع "سبورت رو".

كما يسعى النادي الإنجليزي لضم مالكوم جناح بوردو الفرنسي في فترة الانتقالات الحالية.

من جهة أخرى، سيحسم أرسنال الفريق الذي سينتقل إليه لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز خلال الـ24 الساعة القادمة.