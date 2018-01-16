الكشف عن سبب حرمان السعوديات من حضور مباراة الهلال والنصر

يتسبب تغيير الاتحاد السعودي لكرة القدم لملعب مباراة النصر والهلال، في منع العائلات والمشجعات من حضور المباراة.

© Sputnik. Vitaliy Biyatov بالفيديو... أهداف مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

ووفقا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السعودي نقل المباراة من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الأمير فهد بن فيصل في الملز.

ولهذا السبب لن تتمكن العائلات والمشجعات السعوديات من حضور مباراة الهلال والنصر، في الثامن من فبراير/ شباط المقبل.

وأشارت لجنة المسابقات إلى أن تغيير ملعب المباراة جاء لانشغال ملعب الملك فهد الدولي، ببطولة سباق الأبطال للسيارات في نفس التوقيت.

ومن المفترض ألا تتمكن العائلات والمشجعات من حضور مباريات النصر ضد أحد والباطن والرائد لنفس السبب.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة أعلنت عن تخصيص ثلاثة ملاعب لاستقبال العائلات والنساء، وهي ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وملعب الملك عبد الله في جدة، وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.