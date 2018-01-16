الكشف عن سبب حرمان السعوديات من حضور مباراة الهلال والنصر

ولهذا السبب لن تتمكن العائلات والمشجعات السعوديات من حضور مباراة الهلال والنصر، في الثامن من فبراير/ شباط المقبل.
وأشارت لجنة المسابقات إلى أن تغيير ملعب المباراة جاء لانشغال ملعب الملك فهد الدولي، ببطولة سباق الأبطال للسيارات في نفس التوقيت.
ومن المفترض ألا تتمكن العائلات والمشجعات من حضور مباريات النصر ضد أحد والباطن والرائد لنفس السبب.
يذكر أن الهيئة العامة للرياضة أعلنت عن تخصيص ثلاثة ملاعب لاستقبال العائلات والنساء، وهي ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وملعب الملك عبد الله في جدة، وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
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