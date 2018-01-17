قطر تستعين بإيران في الملف الأكثر جدلا

بدأت قطر في إجراء محادثات مبكرة مع إيران، بشأن الحصول على مساعدتها في واحد من أكثر الملفات جدلا.

© AP Photo/ اتهامات جديدة تلاحق قطر بشأن تنظيم مونديال 2022

واستعانت قطر بإيران من أجل تولي بعض مهام الاستضافة لبطولة كأس العالم، المقامة في عام 2022، بحسب ما ذكرته مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية.

وتمتلك إيران ما يساعدها على استضافة مونديال 2022، مثل تواجد فنادق كثيرة في جزرها "قشم" و"كيش"، ستستوعب الكثير من المشجعين، ولكنها قد تفرض بعض الحظر على تناول الكحوليات في منتجعاتها.

وكانت العديد من دول الخليج، مثل الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن دعمها لقطر في استضافتها لكأس العالم 2022، وأكدت أنها مستعدة لإقامة بعض المباريات على أرضها، ولكنها تنازلت عن هذه الوعود، في شهر يونيو/حزيران، بعدما قررت مع السعودية والبحرين أن تقاطعا قطر دبلوماسيا، بسبب دعمها للإرهاب، وللجماعات الدينية المتشددة، فيما يعرف بـ "الأزمة الخليجية القطرية".

يذكر أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وإيران، توطدت من بعد "الأزمة الخليجية القطرية"، إذ فتحت إيران جسرا جويا مع قطر، من أجل إمدادها بالمؤن الغذائية، لتقليل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدول الخليجية الثلاثة عليها.

ومازالت هناك العديد من علامات الاستفهام، حول فوز قطر بتنظيم البطولة الرياضية العالمية، خاصة وأنها صرحت أن ثمانية من مدرجاتها ستكون جاهزة للمونديال مع حلول 2022، وليس 12 مدرجا كما وعدت.

ويعتقد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، والمسؤول عن ملف المونديال، حسن الذوادي، أنه "إذا استطاعت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أن تتعاونا من أجل تنظيم الأولبياد الشتوية، فإن الشرق الأوسط قادر على تحقيق هذا في كأس العالم".

وكانن العديد من الاتهامات قد وجهت لقطر، بالتورط في قضايا فساد ورشوة، بشأن حصولها على تنظيم كأس العالم 2022.