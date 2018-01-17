كاسياس يودع رونالدينيو برسالة عاطفية

ودع الحارس الدولي السابق لريال مدريد وحارس نادي بورتو البرتغالي إيكر كاسياس البرازيلي الدولي رونالدينيو الذي أعلن اعتزاله رسميا يوم أمس.

ووجه كاسياس رسالة إلى البرازيلي عبر تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر" قائلا:

لقد جلبت لي الكثير من المعاناة ولكن كمحب لكرة القدم، لقد استمتعت بلعبك، انه لشيء رائع".

Me tocó sufrirte, pero como amante del fútbol también te disfrute. Que vaya genial! @10Ronaldinho https://t.co/RWDGsVEMrG — Iker Casillas (@IkerCasillas) ١٧ يناير، ٢٠١٨

يذكر أن البرازيلي أعلن يوم أمس اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على الصعيدين الفردي والجماعي.

أسيس شقيق اللاعب ووكيل أعماله في حواره مع موقع "أو جلوبو" البرازيلي، قال: "انتهى الأمر، رونالدينيو يعتزل كرة القدم".

وأضاف أسيس "دعونا الآن نجهز لشيء عظيم نودعه به، ربما يكون مهرجان اعتزاله بعد كأس العالم".