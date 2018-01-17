شارابوفا تختبر صبرها في يوم شديد الحرارة

ستعود لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا إلى ملعب رود ليفر لأول مرة منذ عقوبة إيقافها بسبب المنشطات لتواجه أنستاسيا سيفاستوفا في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، غدا الخميس، وسط استعدادات اللاعبين والمسؤولين والجماهير لطقس شديد الحرارة.

© Sputnik. Alexey Kudenko شارابوفا تتأهل للدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة بإرسال ساحق

وستلتقي شارابوفا المصنفة الأولى عالميا، التي غابت عن البطولة العام الماضي بسبب الإيقاف لحصولها على مادة محظورة، مع منافستها اللاتفية المصنفة 14 في أول مباراة في الملعب الرئيسي لذا قد تفلت من اللعب في أسوأ درجة حرارة، بحسب ما ذكرته رويترز.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وخسرت شارابوفا في مباراة بالدور الرابع أمام سيفاستوفا خلال عودتها للبطولات الأربع الكبرى وبالتحديد في أمريكا المفتوحة العام الماضي لكنها نجحت في الثأر في مواجهة أخرى مثيرة بينهما في بطولة الصين المفتوحة.

وقالت اللاعبة الروسية التي توجت بلقب أستراليا قبل 10 سنوات إنها لن تتعجل الأمور في ثالث مباراة تجمع بين اللاعبتين خلال خمسة أشهر.

وأضافت شارابوفا "لن تكون مباراة سهلة… ستختبر سيفاستوفا صبري وأتمنى أن أكون في حالة جيدة لأطول وقت ممكن".