بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول في كأس إسبانيا

خسر برشلونة دربي كتالونيا في ذهاب دور ربع نهائي كأس إسبانيا أمام إسبانيول بهدف دون رد.

أحرز هدف المباراة أوسكار ميليندو في الدقيقة 88.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 يناير الجاري على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.