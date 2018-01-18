لهذا السبب يتمنى بوغبا عدم مواجهة السعودية في كأس العالم

وأضاف نجم الدوري الإنجليزي: "من الرائع أن يكون لدي الكثير من المعجبين خارج فرنسا وأوروبا. أشعر بالفخر بسببهم وأتمنى أن أسعدهم دائما".
وأوقعت قرعة المونديال المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب روسيا ومصر وأوروغواي، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة مع أستراليا وبيرو والدنمارك.
لقاء خاص مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا#صدى_الملاعب pic.twitter.com/HQoeUZ6BtB— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) January 18, 2018
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)