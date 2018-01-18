لهذا السبب يتمنى بوغبا عدم مواجهة السعودية في كأس العالم

كشف بول بوغبا نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، عن أمنيته بتفادي مواجهة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها في روسيا.

© REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA بسبب كأس العالم.. إعفاء لاعبي منتخب السعودية من صيام رمضان

وقال بوغبا في تصريحات تلفزيونية: "لا أتابع كرة القدم السعودية ولكن تأهل منتخبهم لكأس العالم أمر رائع. أتمنى ألا أواجه المنتخب السعودي في المونديال حتى لا أضطر لهز شباكهم والتسبب في حزن جماهيرهم".

وأضاف نجم الدوري الإنجليزي: "من الرائع أن يكون لدي الكثير من المعجبين خارج فرنسا وأوروبا. أشعر بالفخر بسببهم وأتمنى أن أسعدهم دائما".

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب روسيا ومصر وأوروغواي، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة مع أستراليا وبيرو والدنمارك.

لقاء خاص مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا#صدى_الملاعب pic.twitter.com/HQoeUZ6BtB — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) January 18, 2018

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ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.