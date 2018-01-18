بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

حقق فريق نادي الزمالك الفوز على فريق الداخلية بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت ضمن مبارايات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

الزمالك افتتح أهدافه بتوقيع كاسونجو في الدقيقة 39، ثم أضاف عماد فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 61، وقلص الفارق اللاعب ناصر منسي بهدف للداخلية في الدقيقة 77.

بذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتا انتظارا لنتائج الفرق الأخرى في نفس الجولة، لأنه في حالة فوز سموحة على طنطا (الجمعة)، والمصري على بتروجيت (السبت) مع ختام منافسات الجولة الـ 19، قد يعود الزمالك مرة أخرى للمركز الخامس.

اما بالنسبة للداخلية فقد تجمد رصيده عند النقطة 22 في المركز الـ 11 في ترتيب جدول الدوري المصري.