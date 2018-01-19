بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس في كأس إسبانيا

أحرز ماركو أسينسيو هدفا في الدقيقة 89 ليمنح ريال مدريد فوزا صعبا بهدف نظيف على مستضيفه ليغانيس في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، مساء الخميس.

© REUTERS/ ALBERT GEA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول في كأس إسبانيا

وكان المدرب زين الدين زيدان أخرج الثنائي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل من التشكيلة الأساسية معتمدا على مجموعة من الصف الثاني لكن حتى الاعتماد على الشباب لم يؤت ثماره إلى أن نجح أسينسيو في هز الشباك في نهاية المباراة ليحقق ريال فوزه الأول في 4 مباريات.

وبعد المباراة، قال زيدان للصحفيين: "لا نستطيع القول إننا لعبنا بشكل جيد لكننا نجحنا في الفوز وهو أمر مهم للعبور للدور التالي".

وأضاف، "الآن نحن بحاجة إلى سلسلة انتصارات ويجب أن نتحلى بالصبر والإيمان أننا نستطيع فعل ذلك لو اتحدنا سويا. هذا الفوز فرصة لسلسلة انتصارات في مباراتين أو ثلاث أو أربع".

هذا وتقام مباراة الإياب باستاد سانتياغو برنابيو يوم 24 يناير/ كانون الثاني الحالي.