سول :إلغاء زيارة وفد كوري شمالي للتحضير للأولمبياد"ليس دائما"

وكانت وزارة الوحدة قد قالت في السابق إن من المقرر وصول فريق كوري شمالي مؤلف من سبعة أفراد لتفقد الأماكن التي ستقام فيها العروض، حسبما نقلت "رويترز".
ولم يعرف ما إذا كان هذا الإلغاء يثير أي شكوك بشأن الاستعدادات لمشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونجتشانج الكورية الجنوبية الشهر المقبل
في انفراجة دبلوماسية واضحة بعد توتر متزايد على مدى شهور بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
وقال المسؤول اليوم السبت إن كوريا الشمالية لم تكشف النقاب بعد عن سبب عدم إرسالها الفريق التحضيري.
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