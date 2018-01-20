سول :إلغاء زيارة وفد كوري شمالي للتحضير للأولمبياد"ليس دائما"

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن الإلغاء المفاجئ لزيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد من كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية للتحضير لزيارة فرقة فنية كورية شمالية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ليس إلغاء دائما".

© REUTERS/ STRINGER الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018

وقال مسؤول بالوزارة "إلغاء إرسال فريقها التحضيري للفنون ليس إلغاء دائما إنه إلغاء مبدئي".

وكانت وزارة الوحدة قد قالت في السابق إن من المقرر وصول فريق كوري شمالي مؤلف من سبعة أفراد لتفقد الأماكن التي ستقام فيها العروض، حسبما نقلت "رويترز".

ولم يعرف ما إذا كان هذا الإلغاء يثير أي شكوك بشأن الاستعدادات لمشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونجتشانج الكورية الجنوبية الشهر المقبل

في انفراجة دبلوماسية واضحة بعد توتر متزايد على مدى شهور بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وقال المسؤول اليوم السبت إن كوريا الشمالية لم تكشف النقاب بعد عن سبب عدم إرسالها الفريق التحضيري.