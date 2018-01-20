ريال مدريد يحدد المقابل المالي المستعد لدفعه من أجل ضم محمد صلاح

زعمت تقارير صحفية إسبانية، أن مسؤولي ريال مدريد حددوا المقابل المالي المستعدون لدفعه من أجل ضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

© REUTERS/ CARL RECINE بالفيديو... هدف محمد صلاح العالمي يزين أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ووفقا لما نشرته صحيفة "داريو جول" الإسبانية، اجتمع وكيل أعمال صلاح مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وأكد بيريز لوكيل أعمال اللاعب، أن النادي مستعد لدفع ما يتراوح بين 70 لـ80 مليون يورو، من أجل إتمام الصفقة في الصيف المقبل.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول هذا الصيف مقابل 42 مليون يورو، قادما من روما الإيطالي ليتألق بشكل لفت له أنظار العديد من كبار أندية أوروبا.

ويتمسك نادي ليفربول باللاعب في ظل رحيل البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزي قد أشارت إلى أن مسؤولي الريدز لن يتخلوا عن محمد صلاح بأقل من 120 مليون يورو.

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ18 هدفا، بفارق هدفين عن المتصدر هاري كين مهاجم توتنهام.