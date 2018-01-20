بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي فوزا سهلا على مضيفه برايتون في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، برباعية نظيفة.

أحرز أهداف البلوز إيدن هازارد (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و77، والبرازيلي ويليان في الدقيقة السادسة والنيجيري موسيس في الدقيقة 89.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده للنقطة 50 محتلا المركز الثالث، بينما يقبع برايتون في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.