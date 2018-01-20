فيدرير يتأهل بسهولة لدور الـ16 ببطولة أستراليا المفتوحة

صعد السويسري روجر فيدرير حامل اللقب والمصنف الثاني إلى دور 16 في بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على الفرنسي ريشار جاسكيه بثلاث مجموعات متتالية بواقع 6-2 و7-5 و6-4 اليوم السبت.

© AP Photo/ ديوكوفيتش يتجاوز ظروفه الصعبة ويتقدم في أستراليا المفتوحة

وبفوزه بمباراة اليوم، التي استمرت أقل قليلا من ساعتين، تأهل فيدرير (36 عاما) للدور الرابع في ملبورن بارك للمرة 16 بينما يسعى لحصد لقبه رقم 20 في البطولات الأربع الكبرى.

وقدم جاسكيه مباراة قوية كما هي عادته وأرسل ضربات رائعة من الخط الخلفي لكن، وكما هو متوقع، لم يكن قادرا على الصمود في وجه واحد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب التنس طوال تاريخها.

وفي حضور النجم الاسترالي المعتزل رود ليفر (79 عاما) الذي حصد 11 لقبا كبيرا ويحمل الملعب اسمه حسم فيدرر الفوز بضربة خلفية بعدما ارتطمت ضربة جاسكيه بطرف الشبكة ليصل إلى الدور الرابع دون أن يخسر أي مجموعة.

وسيلتقي فيديرر في الدور المقبل مع المجري مارتون فوتشوفيتش الذي لم يسبق له مواجهته.

وقال فيدرير "كان يمكنني أن أظهر بشكل أقوى هجوميا أكثر منه. ربما كنت أحاول الحفاظ على إرسالي الثاني بشكل أفضل منه قليلا".

وعاد فيدرير من إصابة طويلة ليحقق فوزه الخامس بلقب استراليا المفتوحة العام الماضي وها هو يتحرك بحرية ويهيمن على المباريات مثلما كان في قمته.

وأضاف "توقعاتي مختلفة قليلا لأني قدمت موسما رائعا العام الماضي. أشارك العام الحالي وأنا جاهز بشكل أفضل وبكامل لياقتي وأدرك أن خوض مباراة من خمس مجموعات لن يزعجني هذا العام لكن العام الماضي كان يثير بعض المشكلات بالنسبة لي".

وكسر فيدرير إرسال جاسكيه بضربة أمامية ناجحة حينما كانت النتيجة 3-1 ليضمن اللاعب السويسري المجموعة الأولى عقب ارتكاب جاسكيه خطأ مزدوج.

وهدأ إيقاع فيدرير في المجموعة الثانية قبل أن يتقدم 6-5 ويكسر إرسال منافسه مجددا ويعزز تقدمه.

وأتم حامل اللقب قبل مواجهة فوتشوفيتش على بطاقة الظهور في دور الثمانية "حضر للتدريب معي في سويسرا العام الماضي. إنه يعمل بجدية في الضربات من الخط الخلفي. أنا سعيد لأني أعلم عنه بعض الأمور".