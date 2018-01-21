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14:53 21 يناير/ كانون الثاني 2018
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    المنتخب السعودي

    المنتخب السعودي يبدأ مراحل الإعداد لكأس العالم 2018

    © AFP 2018/ ROBERTO SCHMIDT
    رياضة
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    يستهل المنتخب السعودي برنامج تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018، عندما يدخل اليوم الأحد أولى مراحل الإعداد والتي تقام في العاصمة الرياض وتستمر حتى 27 الجاري، حيث وجه المدرب خوان أنطونيو بيتزي الدعوة لـ25 لاعباً للإنخراط في هذه المرحلة.

    منتخب السعودية
    © REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA
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    وضمت القائمة كلا من: ياسر المسيليم، وليد عبد الله، عبد الله المعيوف، محمد العويس (لحراسة المرمى)، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، حسن معاذ، منصور الحربي، عبد الله الزوري، ياسر الشهراني (لخط الدفاع)، سلمان الفرج، عبد

    العزيز الجبرين، عبد المجيد الرويلي، عبد الله عطيف، محمد كنو، يحيى الشهري، حسين المقهوي، سالم الدوسري، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، فهد المولد(لخط الوسط)، محمد السهلاوي، مجاهد المنيع (لخط الهجوم).

    وكان المدرب الأرجنتيني بيتزي الذي تعاقد مع الإتحاد السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام وأعلن تفاصيل مراحل إعداد "الأخضر" حتى موعد سفره إلى روسيا لخوض العرس العالمي في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا،

    مصر والأوروجواي.

    ويشمل برنامج الإعداد خمسة مراحل، فبعد أن تنتهي الأولى الداخلية، يعود المنتخب السعودي في نفس الفترة من الشهر المقبل 21-27 فبراير/شباط،

    لإقامة المرحلة الثانية والتي تشمل تدريبات محلية قبل التوجه إلى مدينة البصرة من أجل خوض مواجهة ودية أمام منتخب العراق.

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    وتقام المرحلة الثالثة خلال فترة التوقف الدولي ما بين 15-27 مارس/آذار، حيث سيقام معسكر خارجي في إسبانيا يلتقي خلاله مع أوكرانيا يوم 23، قبل أن يتوجه إلى بلجيكا لخوض لقاء ودي مرتقب أمام أصحاب الأرض يوم 27.

    ويواصل الأخضر السعودي مبارياته الودية خلال المرحلة الرابعة التي تقام أواخر أبريل/نيسان حتى 15 مايو/أيار،

    حيث ينتظر أن يخوض معسكرا خارجيا يشمل على مواجهتين لم يحدد الطرف الآخر فيهما بعد، حسبما نقل موقع "فيفا".

    أما المرحلة الخامسة والأخيرة فقد حدد فيها ثلاث لقاءات ودية تقام في أوروبا، ستكون مع منتخب إيطاليا يوم 28 مايو/أيار المقبل،

    ومع منتخب البيرو يوم 3 يونيو/حزيران المقبل، على أن يحل ضيفا على المنتخب الألماني يوم 8 يونيو/حزيران.

    ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

    وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.

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    أخبار المنتخب السعودي, تحضيرات, مباراة ودية, مبارايات ودية, كرة القدم, مونديال روسيا 2018, كأس العالم 2018, كأس العالم, السعودية
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