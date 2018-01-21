بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزا كبيرا على مضيفه ريال بيتيس في الجولة العشرين من الدوري الإسباني بخمسة أهداف دون رد.

أحرز خماسية العملاق الكتالوني راكيتيتش ولويس سواريز (هدفين) وليونيل ميسي (هدفين) في الدقائق 59 و64 و69 و80 و90.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما يقبع ريال بيتيس في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.