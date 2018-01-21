بالفيديو... أهداف مباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي

انتهت قمة الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي بين إنتر وروما على ملعب جوسيبي مياتزا بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم روما في الدقيقة 31 عن طريق ستيفان الشعراوي، قبل أن يتعادل ماتياس فيسينو في الدقيقة 86.

بهذا التعادل يحتل إنتر المركز الرابع برصيد 43 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن روما الخامس.