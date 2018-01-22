معاناة ديوكوفيتش تتجدد

أعلن نوفاك ديوكوفيتش أنه يعتزم إعادة تقييم وضعه الصحي بعد تجدد آلام كان يعاني منها في المرفق خلال هزيمته المفاجئة، اليوم الإثنين، أمام الكوري الجنوبي تشونج هيون في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

© AP Photo/ ديوكوفيتش يتجاوز ظروفه الصعبة ويتقدم في أستراليا المفتوحة

وارتدى اللاعب الصربي رباطا ضاغطا بطول ذراعه خلال مباريات البطولة وهي الأولى التي يخوضها منذ ستة أشهر.

لكن بعد ثلاثة انتصارات سهلة نسبيا تجرع اللاعب الصربي الهزيمة اليوم أمام تشونج بنتيجة 7-6 و7-5 و7-6، وكان يحرك ذراعه من وقت لآخر خلال المجموعة الأولى.

وقال ديوكوفيتش الفائز بلقب الفردي ست مرات في بطولة أستراليا المفتوحة في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الأمور لم تمض على ما يرام، حيث أنه مع نهاية المجموعة الأولى ازداد الألم.

وأضاف "أشعر بالإحباط بالتأكيد لأنني لم أتعاف بعد كل هذه المدة الطويلة التي قضيتها بعيدا عن الملاعب. لكن هذا هو الحال".

وتلقى اللاعب مساعدة طبية بعد انتهاء المجموعة الأولى وقال إن الألم بات محتملا.

وأوضح "لم أكن أشعر أن الألم قويا لدرجة أن تتوقف المباراة رغم أنه كان يحد من قوة ضربات إرسالي. نجح تشونج في التصدي وإعادة الكثير من الكرات".

وردا على سؤال عما إذا كان سيحتاج لفترة راحة جديدة قال اللاعب إنه سيدرس الأمر مع فريقه المعاون.

وتابع "لا أعرف على وجه الدقة. علي أن أعيد تقييم كل شيء واستشارة الفريقين الطبي والتدريبي. علي إجراء فحص بالأشعة لتحديد الوضع بدقة. لعبت كثيرا في الأسبوعين الماضيين وعلينا معرفة حقيقة ما حدث بسبب ذلك".

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يخرج فيها ديوكوفيتش من أدوار مبكرة في استراليا المفتوحة التي اعتاد إحراز لقبها في السابق بعد أن خرج العام الماضي من الدور الثاني أمام اللاعب الاوزبكي دينيس استومين.

ورفض ديوكوفيتش التذرع بحالته الصحية للانتقاص من تألق تشونج في المباراة.

وأكمل "قدم عرضا رائعا ومذهلا بكل معنى الكلمة. كان متفوقا في الملعب ويستحق الفوز. نلعب بطريقة متشابهة لكن الأداء الذي قدمه يرشحه ليكون بين أفضل عشرة لاعبين دون شك. أحترمه كثيرا فهو لاعب مجتهد ومنظم. كما أنه يتميز بالهدوء إضافة إلى كونه يهتم كثيرا بمستقبله في اللعبة".

وأتم ديوكوفيتش "نا متأكد من أنه سيحقق نتائج متميزة في المستقبل".