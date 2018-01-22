مانشستر سيتي يحصن نجمه بعقد جديد

تلقى مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، دفعة معنوية كبيرة بعد موافقة لاعب الوسط المؤثر، كيفن دي بروين، على الاستمرار في النادي حتى 2023.

© REUTERS/ DAVID KLEIN غابرييل جيسوس يغيب عن مانشستر سيتي لهذه الأسباب

وكان الدولي البلجيكي قد انضم إلى سيتي عام 2015 قادما من فولفسبورج الألماني.

يأتي العقد الجديد تتويجا للأداء المذهل للاعب الوسط، الذي صنع 38 هدفا في الدوري مع سيتي، ليحصل على عقد ضخم جاء بالتزامن مع إعلان منافسه مانشستر يونايتد التعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال.

ونقل موقع مانشستر سيتي عن دي بروين قوله "السعادة لا تسعني بعد التوقيع على عقد جديد. كما قلت سابقا رغبتي دائما كانت الاستمرار مع سيتي حيث أشعر أني في بيتي منذ اليوم الأول".

وأضاف اللاعب "لا نحقق الانتصارات فقط بل نقدم كرة قدم رائعة. سعيد بوجودي في الفريق وأتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة".

ولعب دي بروين (26 عاما) دورا محوريا في تصدر فريق المدرب بيب جوارديولا للدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه حيث سجل 8 أهداف وصنع 13 في كل المسابقات وساهم في بلوغ سيتي دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية والدور الرابع لكأس الاتحاد.