بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه جنوى في الجولة 21 من الدوري الإيطالي بهدف دون رد.

أحرز هدف السيدة العجوز دوجلاس كوستا في الدقيقة 16.

بهذا الفوز حافظ يوفنتوس على احتلاله للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يقبع جنوى في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.