بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وبريستول في كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية عقب التغلب على بريستول في جولة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان السيتزن قد حقق الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

أحرز ثلاثية مان سيتي ليوري ساني وسيرجيو أجويرو وكيفين دي بروين في الدقيائق 43 و49 و95، بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض مارلون باك وفلينت في الدقيقتين 64 و93.