الأخضر السعودي يبدأ معسكره الأول تحضيرا لكأس العالم 2018(فيديو+صور)

بدأ المنتخب السعودي بكرة القدم معسكره الإعدادي في مدينة الرياض استعدادا للمشاركة في كأس العالم في روسيا.

المعسكر الذي بدأ يوم الأحد ويستمر حتى السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، سيتم من خلاله معاينة اللاعبيين طبيا للوقوف جاهزيتهم.

يذكر بأن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت قد حضر إحدى الحصص التدريبية للمنتخب، وكان قد رحب بالقادمين الجدد لصفوف المنتخب

وأكد عزت على أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التركيز الذهني والتفاعل مع المدرب قبل بدأ العد التنازلي للمونديال،

داعيا جميع اللاعبين للمثابرة للوصول للمستوى المنشود وحصد النتائج الجيدة خلال المونديال.

📹| شاهد.. الجزء (1) من حديث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت بعد نهاية تدريب المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء..#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/bptHcoqIcT — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

من جانبه أكد قائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي بأن المرحلة الإعدادية تأتي امتدادا للعمل السابق، ودليل على حجم الاهتمام الكبير و المبذول من أجل أن يكون الجميع في كامل جاهزيتهم للبطولة

الأهم التي نتطلع من خلالها تقديم نتائج إيجابية تسعد الجميع.

📹| شاهد.. حديث قائد المنتخب الوطني الأول #أسامة_هوساوي بعد نهاية تدريب المنتخب اليوم الأحد.. #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/7eguxWPUEp — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢١ يناير، ٢٠١٨

بدوره قام المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي، بإجراء حصة تدريبية خاصة لمعتز هوساوي وسلمان المؤشر وحسين المقهوي.

📸| لقطات مصورة من تدريب المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء.. pic.twitter.com/t6lZUUaT88 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

​يذكر بأن المنتخب السعودي سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا البلد المستضيف ومصر وأوروغواي.

ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.