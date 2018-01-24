الرئيس الأرجنتيني يرغب بمشاهدة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2018

أعلن الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري رغبته في القدوم إلى روسيا صيف العام الحالي لمتابعة مبارايات كأس العالم 2018.

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صرح ماكري خلال لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: "آمل كثيرا بالحضور إلى روسيا لمتابعة المونديال برفقة ابنتي أنطونيا، كما وأرغب

بحضور المباراة النهائية على أمل أن يكون المنتخب الأرجنتيني طرفا فيها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه دعوة لرئيس الأرجنتين موريسيو ماكري لحضور منافسات مونديال 2018، التي تقام في روسيا.

وخلال زيارة قام بها ماكري إلى روسيا، يوم الثلاثاء 23يناير/كانون الثاني، ناقش فيها مع الرئيس الروسي عددا من قضايا التعاون المشترك بين البلدين.

يذكر بأن المنتخب الأرجنتيني سيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.