الرئيس الأرجنتيني يرغب بمشاهدة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2018

بحضور المباراة النهائية على أمل أن يكون المنتخب الأرجنتيني طرفا فيها".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه دعوة لرئيس الأرجنتين موريسيو ماكري لحضور منافسات مونديال 2018، التي تقام في روسيا.
وخلال زيارة قام بها ماكري إلى روسيا، يوم الثلاثاء 23يناير/كانون الثاني، ناقش فيها مع الرئيس الروسي عددا من قضايا التعاون المشترك بين البلدين.
يذكر بأن المنتخب الأرجنتيني سيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.
نتيجة #قرعة_كأس_العالم🏆— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
المجموعة الرابعة: 🇦🇷 — 🇮🇸 — 🇭🇷 — 🇳🇬 pic.twitter.com/URBDhBk3lA
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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