حنين نيمار للدوري الإسباني هل تكون إشارة لانتقاله إلى الملكي المدريدي

يغيب النجم البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف باريس سان جيرمان في اللقاء الذي يجمع النادي الباريسي بنادي جانجون ضمن إطار مباريات كأس فرنسا.

© REUTERS/ BENOIT TESSIER نيمار يحدد شرطا وحيدا من أجل الانضمام لريال مدريد

غياب البرازيلي يأتي نتيجة لتعرضه لإصابة يعمل مع طبيب النادي المختص على علاجها.

مجلة "ليكيب" الفرنسية استغلت غياب البرازيلي لتنشر عن الحالة النفسية والصحية للاعب، حيث أكدت بأن البرازيلي يشعر بالحزن

نتيجة لرحيله عن برشلونة بحثا عن الكرة الذهبية، وبعد نصف عام من الرحيل بدأت الابتسامة بالاختفاء عن وجه اللاعب.

وتابعت الصحيفة بأن صافرات الاستهجان التي طالت البرازيلي خلال لقاء ناديه مع ديجون والتي انتهت بنتيجة كبيرة لأبناء العاصمة الباريسية وصلت لثمانية أهداف نظيفة مقابل لاشيء.

أثارت سخط البرازيلي واستياءه.

كما أشارت الصحيفة إلى الإحصائيات الخاصة باللاعب في الدوري الفرنسي وما حققه لغاية الآن مع ناديه، حيث سجل 15 هدفا

اضافة لتسجيله 6 أهداف في 6 مبارايات خاضها في دوري الأبطال.

يذكر بأن نيمار أعلن سخطه واستياءه أكثر من مرة من مستوى الدوري الفرنسي الذي وصفه بأنه أدنى من الدوري الإسباني،

بالإضافة لاعتماده على القوة البدنية على عكس الدوري الإسباني، وترافقت حالة السخط التي يعاني منها البرازيلي مع تصريحات رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز

عن رغبة البرتغالي رونالدو في مغادرة النادي الملكي صيفا، ورغبته بالحصول على خدمات نيمار، بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تقف بوجه "الميرينغي" في المبلغ الذي يريده النادي الفرنسي في حال قرر بيع اللاعب.