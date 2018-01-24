مباراة كرة قدم لأهداف إنسانية وبملابس تراثية (فيديو)

شهد أحد الملاعب التدريبية في مدينة نيجني نوفغورد الروسية مباراة بكرة القدم بين فريق من الصحفيين وفريق من طلاب أجانب يدرسون في إحدى جامعات المدينة.

المباراة التي جمعت الفريقين كانت في طقس مثلج ودرجات حرارة منخفضة.

حيث ارتدى لاعبو الفريقين أحذية شتوية تعرف باسم "فالينكي" لمقاومة برد الشتاء، المباراة انتهت لصالح الطلاب الأجانب وبأربعة أهداف لهدف.

وخصصت المباراة لدعم اللعب النزيه ولمحاربة التمييز العنصري.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.