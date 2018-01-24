الدوما الروسي يفرض غرامات قاسية بحق بطاقات كأس العالم المزورة

ووفقا للمشروع، فإنه سيتم معاقبة المواطنين بغرامة تتراوح ما بين 20 إلى 25 ضعف ثمن التذكرة، وبالنسبة للمسؤولين ستصل الغرامة إلى 30 ضعفا ثمن التذكرة.
لتتراوح القيمة المادية ما بين 50 إلى 70 ألف روبل للمواطنين العاديين وللموظفين ستتراوح الغرامة ما بين 150 إلى 200 ألف روبل مع إمكانية الإقالة من العمل،(ا دولار يعادل 57 روبل).
ويهدف القانون إلى الحد من السوق السوداء والإتجار ببيع بطاقات كأس العالم وملاحقة المخالفين.
إليكم نتيجة #قرعة_كأس_العالم‼️🏆🙌— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
أخبرونا رأيكم في مجموعة منتخباتكم المفضلة وهل كانت كما تمنيتم ⁉️ pic.twitter.com/3ck1d3zOrZ
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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