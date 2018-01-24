بلاتيني يحلم بالعودة إلى عالم الكرة من باب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

قرر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والمرشح السابق لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الفرنسي ميشيل بلاتيني، الاستئناف في قرار إقصائه عن كرة القدم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

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ونقلت صحيفة "لوموند" عن بلاتيني (62) عاما قوله: "بالنسبة لي، إنها مسألة شرف، أريد تحقيق العدالة، وهذا الاستئناف نتيجة منطقية لما قلته دائما.

وأعتقد أنني لم أرتكب أي شيء غير قانوني، وأعتزم بشدة التأكيد على حقوقي وإثبات براءتي".

وتم إقصاء الفرنسي بلاتيني من أي أنشطة متعلقة بكرة القدم حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ورفع المكتب الفدرالي السويسري (وزارة العدل) في خريف عام 2015، دعوى ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في هذا الوقت، جوزيف بلاتر، للاشتباه في تحويل مليوني فرنك سويسري بشكل غير قانوني في عام 2011،

إلى بلاتيني الذي كان آنذاك رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

قامت غرفة التحكيم التابعة للجنة الأخلاقيات في "الفيفا"، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، بإقصاء بلاتر وبلاتيني من كرة القدم لمدة ثماني سنوات.