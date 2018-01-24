المغرب يسير على درب قطر

وأشار لقجع إلى أن بناء ملاعب كثيرة بطاقة استيعابية كبيرة لا جدوى منه، مضيفا "سنعمل على تشييد ملاعب قابلة لتقليص قدرتها الاستيعابية إلى ما بين 20 و40 ألف متفرج حتى تتناسب مع نسبة الحضور الجماهيري في المباريات المحلية".
ويحتاج المغرب لـ12 ملعبا جاهزا وملعبين احتياطيين من أجل احتضان نهائيات كأس العالم بنظامها الجديد بداية من نسخة 2026، حيث سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا إلى 48.
يذكر أن دولة قطر كانت قد أعلنت عن تصميم ملعب "رأس أبو عبود" والمقرر استضافته لمباريات كأس العالم 2022، وهو أول ملعب في تاريخ البطولة يمكن تفكيكه وتركيبه.
وتم بناء هذا النوع من الملاعب بمواد بناء ومياه أقل، ما يخفض تكلفة إنشاء الملعب والانبعاثات الكربونية الناتجة عن ذلك.
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