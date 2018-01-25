الاحتفال بخسارة ريال مدريد يزج بمواطن عربي في السجن

أكد مصدر محلي في محافظة ديالى، اعتقال شخص أطلق النار في الهواء ابتهاجا بخسارة ريال مدريد ووداعه كأس أسبانيا.

© REUTERS/ JUAN MEDINA بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس في كأس إسبانيا

وقال المصدر لوكالة "السومرية نيوز"، إن قوة أمنية من الشرطة المحلية اعتقلت شخصا في أطراف قضاء خانقين، لإطلاقه النار في الهواء ابتهاجا بخسارة نادي ريال مدريد أمام ليغانيس.

وأعلن المصدر، عن وجود تعليمات مشددة بمنع إطلاق النار في الهواء لأي سبب.

وأضاف المصدر أن المعتقل تم نقله لمركز أمني لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

يذكر أن ريال مدريد خسر أمام ضيفه ليغانيس يوم أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف، ليودع بطولة كأس إسبانيا.