الاتحاد الإيطالي يغرم نادي "لاتسيو" 50 ألف يورو

غرمت لجنة انضباطية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم نادي "لاتسيو" 50 ألف يورو (نحو 62 ألف دولار).

وقالت اللجنة إن لاتسيو مسؤول عن انتشار ملصقات معادية للسامية بين مشجعيه، تظهر آنا فرانك ضحية المحارق النازية وهي ترتدي قميص الفريق الغريم روما ، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت اللجنة الانضباطية إن لاتسيو بذل كل ما في وسعه للحيلولة دون دخول شعارات عنصرية إلى الملعب، لكن الملصقات كانت صغيرة جدا ولا يمكن اكتشافها.

ومن جانبه قال الاتحاد الإيطالي، اليوم الخميس، إن لاتسيو مع ذلك يتحمل المسؤولية لأن بعض جماهيره ارتكبت مخالفة.

واكتفى الاتحاد الإيطالي بالغرامة ولم يعاقب لاتسيو بخوض مباراتين على ملعبه بدون حضور جماهير، لأن هذا الأمر قد يضر بمشجعين آخرين يرغبون في مشاهدة فريقهم.

وظهرت الملصقات في الاستاد الأولمبي في روما، الذي يستخدمه لاتسيو مناصفة مع غريمه في العاصمة، خلال مباراة ضد كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وبعد هذه الواقعة أمرت سلطات كرة القدم في إيطاليا بالوقوف دقيقة حداد على آنا فرانك في المباريات التالية للاتسيو.

وكشفت التحقيقات عن تورط 13 مشجعا للاتسيو في وضع الملصقات، وتعرضوا لعقوبات بالحرمان من حضور أحداث رياضية.

يذكر أن آنا فرانك ولدت في ألمانيا لكن عائلتها فرت إلى هولندا هربا من النازيين، وعاشوا في مكان بعيد عن الأنظار في أمستردام قبل أن يعثر عليهم الألمان لينقلوهم إلى معسكرات النازية. وماتت فرانك وهي في عمر 15 عاما.