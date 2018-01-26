بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول في كأس إسبانيا

برشلونة سيطر في البداية وتراجع اسبانيول للتكتل الدفاعي حتى نجح فيدال في إرسال عرضية متقنة في الدقيقة 9 حولها لويس سواريز برأسه إلى الشباك ليتقد الملعب احتفالا بالهدف الأول.
أحرز الهدف الأول لويس سواريز في الدقيقة الـ (9) من عرضية متقنة ليضعها برأسه في الشباك معلنا عن سيطرة البارسا على المباراة منذ بدايتها.
واستمر الفريق الكتالوني في الضغط حتى نجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع وذهبت إلى الشباك.
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