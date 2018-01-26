حقق فريق برشلونة الفوز على ضيفه فريق إسبانيول بهدفين دون رد في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في ملعب كامب نو ليتأهل لنصف النهائي بمجموع المباراتين (2-1).

© REUTERS/ ALBERT GEA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول في كأس إسبانيا

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت بخسارة برشلونة (1-0) في أجواء صاخبة بملعب إسبانيول، لكن بهدفي ميسي وسواريز استطاع البارسا تخطي عقبة إسبانيول وبلوغ دور نصف النهائي لكأس الملك.

برشلونة سيطر في البداية وتراجع اسبانيول للتكتل الدفاعي حتى نجح فيدال في إرسال عرضية متقنة في الدقيقة 9 حولها لويس سواريز برأسه إلى الشباك ليتقد الملعب احتفالا بالهدف الأول.

أحرز الهدف الأول لويس سواريز في الدقيقة الـ (9) من عرضية متقنة ليضعها برأسه في الشباك معلنا عن سيطرة البارسا على المباراة منذ بدايتها.

واستمر الفريق الكتالوني في الضغط حتى نجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع وذهبت إلى الشباك.