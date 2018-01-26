إيقاف لاعب سان جيرمان ثلاث مباريات للاعتراض على الحكم

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المدافع داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، لثلاث مباريات.

جاء قرار اللجنة بعد اعتراض ألفيس على قرار الحكم خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى المحلي في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأضافت لجنة الانضباط الإيقاف لمباراة رابعة لكن مع إيقاف التنفيذ، بحسب وكالة "رويترز".

وطرد الحكم كليمو توربان المدافع البرازيلي، بعد اعتراضه بشكل صارخ على أحد القرارات خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريق العاصمة 2-1 أمام أولمبيك ليون، في الدوري المحلي يوم الأحد الماضي.