بالفيديو... أهداف سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

حقق سان جيرمان فوزا كبيرا على ضيفه مونبلييه في الجولة 23 من الدوري الفرنسي برباعية نظيفة.

سجل رباعية فريق العاصمة كافاني ونيمار (هدفين) ودي ماريا في الدقائق 11 و40 و70 و82.

بهذا الفوز رفع سان جيرمان رصيده للنقطة 59 مهيمنا على صدارة جدول الترتيب، بينما يقبع مونبلييه في المركز السابع برصيد 31 نقطة.