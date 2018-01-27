بالفيديو... محمد صلاح يحرز هدفا في خسارة ليفربول أمام ويست بروميتش بكأس إنجلترا

خسر ليفربول مباراة ذهاب دور الستة عشر من كأس إنجلترا أمام ضيفه ويست بروميتش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل ثلاثية الضيوف خوسيه رودريجيز (هدفين) في الدقيقتين السابعة و11 وجويل ماتيب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول.

وأحرز ثنائية الريدز روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيع ركلة جزاء في الدقيقة 27، ومحمد صلاح في الدقيقة 78.