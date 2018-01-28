لاعبو يوفنتوس يهنئون "الأخطبوط" بعيد ميلاده الـ40 (فيديو)

الفيديو الذي تم عرضه على صفحة النادي الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي"تويتر"، ويظهر تمنيات زملاء بوفون في النادي له بالصحة و الحياة السعيدة.

يذكر بأن بوفون كان قد أعلن إعتزاله اللعب دوليا في 2017 بعدما دافع عن ألوان المنتخب الإيطالي "آزوري" في 175 مباراة دولية.

كما و يعتبر بوفون من اللاعبيين القلائل الذين لم يتخلوا عن نادي يوفنتوس بعد معاقبة النادي بالهبوط للدرجة الثانية، ليعود بعدها مع ناديه الى الدرجة الأولى و يحصد لقب الكالتشيو.