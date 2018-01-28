بالفيديو... أهداف مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

حقق ميلان الفوز على مضيفه لاتسيو في الجولة 22 من الدوري الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

أحرز ثنائية أصحاب الأرض كوتروني وبونافينتورا في الدقيقتين 15 و44، بينما سجل هدف لاتسيو ماوريسك في الدقيقة 20.

بهذا الفوز يحتل ميلان المركز السابع برصيد 34 نقطة، بينما جاء لاتسيو في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.