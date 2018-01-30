بالفيديو... أهداف مباراة آرسنال وسوانزي في الدوري الإنجليزي

تلقى آرسنال خسارة موجعة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه سوانزي في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

تقدم الضيوف عن طريق مونريال في الدقيقة 33، قبل أن يرد أصحاب الأرض بثلاثية عن طريق كلوكاس (هدفين) وجوردان أيو في الدقائق 34 و61 و86.

بهذه النتيجة يقبع أرسنال في المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما قفز سوانزي للمركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.