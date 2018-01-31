مصارعة عراقية تسحق منافستها البرازيلية وتحقق تصنيفا عالميا متقدما (فيديو+ صور)

تغلبت المصارعة العراقية ولاعبة فريق مشيغان، راندا مرقس، على نظيرتها البرازيلية جوليان ليما بمجموع نقاط 30-27 في بطولة المصارعة النهائية" UFC".

وشهدت الجولة الافتتاحية ندية كبيرة بين المصارعتين، وسجلت ليما إنزالا متأخرا، لكنه لم يكن كافيا للتأثير على الحكام، بحسب "السومرية نيوز".

وفي وقت مبكر من الجولة الثانية، سجلت ليما إنزالا آخر، لكن مرقس تمكنت من السيطرة على المواجهة وتوجيه اللكمات إلى ليما في المناطق العليا.

وفي الجولة الثالثة، رفعت مرقس من وتيرة المواجهة ومنعت ليما من الهجوم لتنتهي المواجهة بفوز مرقص بنتيجة 30-27.

وقالت مرقس: "أنا سعيدة جداً، عانيت من الإصابة لمدة أربعة أسابيع حاولت الاستمرار، إقناع نفسي أستطيع أن أستمر ومواصلة القتال".

وتحتل مرقس المركز الحادي عشر في تصنيف مصارعة UFC لوزن الريشة.

يذكر أن مرقس مصارعة عراقية كندية ولدت في بغداد بتأريخ 10 آب/أغسطس 1985 وهي محترفة في فنون القتال المختلطة وتشارك في بطولة القتال النهائي UFC.