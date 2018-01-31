أرسنال يعلن انضمام أوباميانغ رسميا

وقال أرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي: "انضم إلينا ذو الـ28 عاما من بروسيا دورتموند على عقد طويل الأجل مقابل رسوم تسجيل النادي".

وفي المقابل، أعلن نادي ب‍روسيا دورتموند، اليوم، التوصل إلى اتفاق لانتقال مهاجمه بيير إيمريك أوباميانغ إلى أرسنال الإنجليزي، مقابل 63.75 مليون يورو.

وذكر أرسنال أن "أوباميانغ صفقتنا الثانية من نافذة الانتقالات الشتوية، ويعد أوباميانغ هو أحد اللاعبين الأكثر تقييما على مستوى عال في العالم، حيث سجل لدورتموند 98 هدفا في 144 مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني وساهم في 172 هدفا في 213 مباراة في جميع المسابقات لناديه السابق وهذا يعادل في المتوسط تسجيل أو صناعة هدف كل 96 دقيقة".

وأوضح البيان أن "أوباميانغ هو قائد الغابون وأعلى هداف في جميع الأوقات، وأصبح أول فائز غابوني بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في عام 2015".

ولفت البيان إلى أن "هذه الصفقة ستخضع لاستكمال العمليات التنظيمية وسيتم تأكيد رقم قميص أوباميانغ قريبا".