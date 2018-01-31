تشيلسي يضم جيرو من أرسنال

عزز تشيلسي خط هجومه، اليوم الأربعاء، بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو من أرسنال منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعقد لمدة 18 شهرا.

وقال جيرو لموقع ناديه الجديد: "تشيلسي أحد الأندية الكبيرة في الدوري الممتاز. فازوا تقريبا بأغلب الألقاب في السنوات الست أو السبع الماضية".

وأضاف "أنه ناد كبير وأنا فخور بالتوقيع لتشيلسي وأتطلع للعب".

ووجد جيرو صعوبة في حجز مكان أساسي في تشكيلة أرسنال الأساسية هذا الموسم مع تفضيل المدرب أرسين فينغر الاعتماد على ألكسندر لاكازيت كمهاجم وحيد.

وشارك جيرو في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم بينها 15 كبديل، وكان قد انضم لأرسنال قادما من مونبلييه الفرنسي عام 2012.