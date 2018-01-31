بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

تلقى تشيلسي خسارة قاسية أمام ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

أحرز ثلاثية الضيوف ويلسون وستانيسلاس وأكي في الدقائق 51 و64 و67.

بهذه الخسارة بات تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يقبع بورنموث في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.