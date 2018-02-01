ناد تركي مغمور يدخل تاريخ كرة القدم بشرائه لاعبا بعملة "البيتكوين"

© REUTERS/ Dado Ruvic أمريكا تحذر من التعامل بـ"البيتكوين"

صرح عضو مجلس إدارة النادي خلدون سيخيت بأن النادي قام بشراء اللاعب بإستخدام عملة "البيتكوين" ليصبح بذلك أول نادي في العالم يشتري لاعبا باستخدام البيتكوين.

النادي التركي دفع 0.0524 بيتكوين أي ما يعادل 547 دولارا أمريكيا، و540 دولارا أمريكيا نقدا.

من جانبه أعلن سيخيت عن ارتياحه لهذه العملية وأعلن عن تفاؤله لعل هذا الانتقال يجلب الحظ للنادي، حسب ما ذكر موقع "لينتا رو".

يذكر بأن النادي يشارك في الدرجة الأولى من دوري الهواة من سكاريا، وهي المنطقة الواقعة في شمال غرب تركيا.