محرز في حالة نفسية سيئة

وبحسب"سكاي سبورتس" نقلا عن صديق مقرب لمحرز فإن الحالة المعنوية للاعب الجزائري بعد فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي أصبحت مدمرة.
ونقلت الشبكة عن الصديق المقرب لمحرز قوله: "رياض محرز يشعر باكتئاب شديد هذا المساء، وعلى مدى اليومين الماضيين أيضا، إنه لا يفهم لماذا تتصرف إدارة ليستر بهذه الطريقة".
وأضاف: "هذه هي سوق الانتقالات الرابعة التي يقول فيها ليستر إنه سيسمح له بالرحيل، إنه يشعر بأنه فعل كل شيء للنادي ولعب دورا كبيرا في صناعة تاريخ جديد للثعالب بعد مساهمته الواضحة في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي عام 2016".
وتابع: "لقد سمحوا لكانتي ودرينكووتر بالذهاب، من الممكن أن يكون رحيله نقلة تاريخية في بيع اللاعبين بالنادي، وببعض الحسابات البسيطة فإن ليستر سيتي كان سيحصل على 59.8 مليون جنيه إسترليني ربح صافٍ من بيع اللاعب".
يذكر بأن محرز لم يشارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام إيفرتون ضمن مبارايات الدوري الإنجليزي.
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