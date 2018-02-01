أزمات إيران والسعودية تنتقل لملاعب كرة القدم القطرية

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين الأندية السعودية والإيرانية قبل خوض منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

© AFP 2018/ ALI AL-ARIFI الكشف عن سبب حرمان السعوديات من حضور مباراة الهلال والنصر

ووفقا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، ترغب الأندية الإيرانية في استغلال القرار الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم لعب الأندية السعودية مبارياتها ضد نظيرتها القطرية على ملاعب محايدة، لتقرر خوض مواجهاتها ضد نظيرتها السعودية على الملاعب القطرية.

وكان الاتحاد الإيراني اختار ملاعب الإمارات وتركمانستان لإقامة مباريات أنديتها ضد نظيرتها السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فور صدور قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، تراجع الاتحاد الإيراني ليقرر اللعب على الملاعب القطرية.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا قد أوقعت الأهلي مع تراكتور تبريز في المجموعة الأولى، والهلال مع استقلال طهران في المجموعة الرابعة.