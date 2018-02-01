بلاتر يعلن نيته مقاضاة الفيفا

أعلن سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الموقوف حاليا، أنه يفكر في اللجوء لإجراء قانوني ضد الفيفا من أجل رد اعتباره.

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وفي خضم أكبر فضيحة فساد عصفت بالاتحاد الدولي في 2015، عوقب بلاتر الذي ظل رئيسا للفيفا طوال 17 عاما بالإيقاف لمدة ستة أعوام بسبب مخالفة لوائح القيم.

وقال بلاتر لوكالة "رويترز"، إنه يبحث حاليا مع محامييه إمكانية اللجوء إلى القضاء.

وأضاف صاحب الـ81 عاما "هدفي هو النظر في قرار لجنة القيم التابعة للفيفا في ظل المعلومات وأيضا الأدلة التي تلقيتها فيما يتصل بإيقافي في الوقت نفسه".

يذكر أن بلاتر خسر انتخابات رئاسة الفيفا لصالح الرئيس الحالي إنفانتينو.